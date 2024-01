Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag gesucht

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 81,38 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 81,38 EUR nach oben. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 81,60 EUR zu. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 81,30 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.381 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 84,18 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Brenntag SE-Aktie somit 3,33 Prozent niedriger. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 65,02 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 25,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,99 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es stand ein EPS von 1,18 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Brenntag SE noch ein Gewinn pro Aktie von 1,60 EUR in den Büchern gestanden. Im abgelaufenen Quartal hat Brenntag SE 4.088,30 EUR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 5.100,50 EUR umgesetzt worden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,30 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

