Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit Abschlägen

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 80,12 EUR.

Um 11:49 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,2 Prozent auf 80,12 EUR ab. Bei 79,58 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 80,14 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 65.369 Brenntag SE-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,07 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 20.03.2023 bei 65,02 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,85 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2022 mit 2,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR je Aktie ausschütten. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 85,24 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 05.03.2025.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,29 EUR je Aktie belaufen.

