Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Brenntag SE hat am Mittwochvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via XETRA bei 64,84 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 64,84 EUR. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,84 EUR zu. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 64,70 EUR. Bei 64,76 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 3.386 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Gewinne von 34,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 19,63 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2023 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 76,29 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 12.11.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,82 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 0,48 Prozent zurück. Hier wurden 4,07 Mrd. EUR gegenüber 4,09 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.03.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 11.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

