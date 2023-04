Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE legt am Nachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Brenntag 73,18 EUR

1,78% Charts

News

Analysen

Um 15:52 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,1 Prozent auf 73,32 EUR nach oben. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 73,38 EUR. Bei 72,48 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 214.452 Brenntag SE-Aktien.

Am 22.04.2022 markierte das Papier bei 76,34 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 3,96 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 14.10.2022 (53,58 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 36,84 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,94 EUR aus.

Brenntag SE gewährte am 08.03.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 0,67 EUR. Im letzten Jahr hatte Brenntag SE einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie eingefahren. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.734,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2023 wird am 10.05.2023 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Analysten erwarten für 2023 einen Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag weiter im Kreuzfeuer aktivistischer Investoren: Aufsichtsratssitz gefordert - Brenntag-Aktie dennoch im Plus

Brenntag-Aktie etwas fester: Brenntag setzt sich offenbar gegen sich Forderungen aktivistischer Investoren zur Wehr

Analysten sehen bei Brenntag SE-Aktie Potenzial

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag