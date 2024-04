Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE wird am Freitagvormittag ausgebremst

Kursverlauf

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt ging es für die Brenntag SE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,0 Prozent auf 74,74 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr mit Abschlägen von 1,0 Prozent bei 74,74 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 74,54 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 74,92 EUR. Bisher wurden heute 3.921 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. 16,56 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 66,32 EUR ab. Abschläge von 11,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 87,21 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE ließ sich am 07.03.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,92 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,67 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz lag bei 3.943,10 EUR – das entspricht einem Abschlag von 16,72 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q1 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 08.05.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,46 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

