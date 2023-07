Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verliert am Nachmittag

Brenntag SE im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 1,1 Prozent auf 67,14 EUR abwärts.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 67,14 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 66,90 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 67,76 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 346.884 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 15,58 Prozent hinzugewinnen. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 20,20 Prozent sinken.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,31 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.03.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 10.05.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,61 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,13 Prozent auf 4.527,10 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.533,10 EUR erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 09.08.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q2 2024-Kennzahlen am 07.08.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,39 EUR im Jahr 2023 aus.

