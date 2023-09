Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Mittag auf rotem Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Brenntag SE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 76,34 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:48 Uhr 0,3 Prozent auf 76,34 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 76,16 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 76,68 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 48.510 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 15.09.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 77,62 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. 1,68 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 53,58 EUR erreichte der Anteilsschein am 14.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 29,81 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,31 EUR aus.

Am 09.08.2023 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2023 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,90 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.256,60 EUR im Vergleich zu 5.061,20 EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2023-Finanzergebnisse wird am 09.11.2023 erwartet. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

