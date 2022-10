Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Die Aktie notierte um 04:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 58,54 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bei 59,74 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 59,16 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 112.034 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 85,40 EUR erreichte der Titel am 02.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 31,45 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 13.10.2022 bei 53,58 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 9,26 Prozent wieder erreichen.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 86,50 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 10.08.2022 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2022 endete. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,87 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5.061,20 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 45,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Brenntag SE einen Umsatz von 3.470,10 EUR eingefahren.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q3 2022 wird am 09.11.2022 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 6,48 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im September 2022 ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Brenntag, Azelis & Co.: Chemie-Aktien stark nach JPMorgan-Empfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag