Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Nachmittag vermehrt von Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,2 Prozent auf 68,14 EUR nach.

Um 15:52 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 68,14 EUR ab. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 67,72 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 68,32 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 158.344 Brenntag SE-Aktien.

Am 20.09.2023 markierte das Papier bei 77,90 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 14,32 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,94 EUR. Dieser Wert wurde am 16.12.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,37 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,81 EUR.

Am 09.08.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,23 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,86 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4.256,60 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.061,20 EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Brenntag SE am 09.11.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 06.11.2024.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,24 EUR in den Büchern stehen haben wird.

