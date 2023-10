Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag auf rotem Terrain

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 68,50 EUR ab.

Um 09:05 Uhr fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,7 Prozent auf 68,50 EUR ab. Die Brenntag SE-Aktie sank bis auf 68,32 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 68,32 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 7.546 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 77,90 EUR markierte der Titel am 20.09.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 13,72 Prozent. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,94 EUR ab. Mit Abgaben von 19,80 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,81 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 09.08.2023. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,23 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,86 EUR je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 4.256,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2023 werden die Q3 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2023 auf 5,24 EUR je Aktie belaufen.

