Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag ohne große Veränderung

Die Aktie von Brenntag SE zeigt sich am Dienstagnachmittag ohne große Bewegung. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 80,86 EUR.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 80,86 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,02 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 80,34 EUR. Mit einem Wert von 80,52 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 85.633 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.01.2024 bei 84,18 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,11 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 20.03.2023 (65,02 EUR). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Brenntag SE-Aktie 24,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2022 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,98 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 85,24 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,29 EUR je Aktie aus.

