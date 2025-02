Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagmittag mit grünen Vorzeichen

Kursentwicklung

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 63,96 EUR zu.

Um 11:46 Uhr wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 2,0 Prozent auf 63,96 EUR nach oben. Kurzfristig markierte die Brenntag SE-Aktie bei 64,14 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 63,12 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 49.027 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 87,12 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,21 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 54,20 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 15,26 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Brenntag SE-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 2,10 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 2,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent verringert.

Am 12.03.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Brenntag SE dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 11.03.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

