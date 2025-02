Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,1 Prozent auf 63,40 EUR zu.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 63,40 EUR. Bei 64,14 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 63,12 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 82.113 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 27,23 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 15.01.2025 bei 54,20 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,51 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Brenntag SE-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 2,07 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 76,29 EUR angegeben.

Am 12.11.2024 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,82 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,18 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 4,07 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,09 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 12.03.2025 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2025-Kennzahlen am 11.03.2026.

Experten taxieren den Brenntag SE-Gewinn für das Jahr 2024 auf 4,58 EUR je Aktie.

