Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verteuert sich am Donnerstagvormittag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,6 Prozent auf 63,06 EUR zu. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 63,22 EUR. Bei 63,12 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 15.807 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 38,15 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 54,20 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.01.2025). Mit Abgaben von 14,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Brenntag SE-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 2,07 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 76,29 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 0,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 12.03.2025 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz am 11.03.2026.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 4,58 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

