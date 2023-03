Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Montagvormittag auf rotes Terrain

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:07 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,5 Prozent auf 65,80 EUR. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,70 EUR ein. Bei 65,70 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 6.889 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 23.03.2022 erreichte der Anteilsschein mit 76,62 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 14,12 Prozent Plus fehlen der Brenntag SE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 14.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 53,58 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Verlust von 22,81 Prozent wieder erreichen.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,61 EUR.

Am 08.03.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.734,50 EUR – ein Plus von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.738,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 10.05.2023 werden die Q1 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Brenntag SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

