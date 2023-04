Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag kaum verändert

Aktien in diesem Artikel Brenntag 73,58 EUR

Die Brenntag SE-Aktie kam im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 73,76 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 73,90 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 73,30 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 73,70 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 168.279 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.04.2022 bei 76,34 EUR. Mit einem Zuwachs von 3,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 14.10.2022 gab der Anteilsschein bis auf 53,58 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 37,66 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,94 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 08.03.2023 vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,67 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 4.734,50 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 26,65 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Brenntag SE am 10.05.2023 vorlegen. Schätzungsweise am 08.05.2024 dürfte Brenntag SE die Q1 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,43 EUR im Jahr 2023 aus.

