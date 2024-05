Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit Verlusten

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 69,42 EUR nach.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 69,42 EUR. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 69,30 EUR nach. Bei 69,90 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 48.879 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 01.03.2024 auf bis zu 87,12 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 25,50 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 66,32 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 4,47 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,15 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 84,82 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 14.05.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,98 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,40 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 4,00 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 11,59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4,53 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2024 voraussichtlich am 13.08.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 06.08.2025.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,36 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

Börse Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Minus