Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag mit Kursabschlägen

Brenntag SE im Blick

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 69,48 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr um 0,3 Prozent auf 69,48 EUR ab. In der Spitze büßte die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,30 EUR ein. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 69,90 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 112.251 Brenntag SE-Aktien.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 25,39 Prozent wieder erreichen. Bei einem Wert von 66,32 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (05.08.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 4,55 Prozent.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 84,82 EUR aus.

Brenntag SE ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,40 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,53 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 11,59 Prozent verringert.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 13.08.2024 erwartet. Brenntag SE dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 06.08.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 5,36 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Zurückhaltung in Frankfurt: DAX zeigt sich letztendlich schwächer

XETRA-Handel DAX verbucht Verluste

Börse Frankfurt: DAX liegt am Freitagmittag im Minus