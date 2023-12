Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit angezogener Handbremse

Aktie im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 82,14 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie bewegte sich um 09:06 Uhr kaum. Das Papier stand via XETRA bei 82,14 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,20 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,04 EUR. Mit einem Wert von 82,12 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden via XETRA 3.641 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 20.12.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 82,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,07 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 20.12.2022 bei 56,50 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Brenntag SE-Aktie 31,21 Prozent sinken.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,99 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 abgelaufenen Quartal legte Brenntag SE am 09.11.2023 vor. Das EPS wurde auf 1,18 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR – das entspricht einem Abschlag von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 07.03.2024 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 05.03.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,30 EUR im Jahr 2023 aus.

