Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE behauptet sich am Mittwochnachmittag

So entwickelt sich Brenntag SE

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Mit einem Kurs von 81,50 EUR zeigte sich die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Anleger zeigten sich um 15:52 Uhr bei der Brenntag SE-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im XETRA-Handel nahezu unverändert bei 81,50 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 82,22 EUR. In der Spitze fiel die Brenntag SE-Aktie bis auf 81,22 EUR. Bei 81,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden heute 85.046 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 84,18 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.01.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,29 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 20.03.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 65,02 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 20,22 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,98 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,24 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Brenntag SE am 09.11.2023. In Sachen EPS wurden 1,18 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,60 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4.088,30 EUR – das entspricht einem Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 07.03.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Brenntag SE veröffentlicht werden. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

