Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagmittag ins Plus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Donnerstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Brenntag SE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 79,74 EUR.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 79,74 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 80,00 EUR. Bei 79,86 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden via XETRA 36.737 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 9,26 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 gab der Anteilsschein bis auf 66,32 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 16,83 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2022 wurde eine Dividende in Höhe von 2,00 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,98 EUR. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 85,32 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 07.03.2024. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,92 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 0,67 EUR je Aktie erwirtschaftet. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 16,72 Prozent auf 3.943,10 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.734,50 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 14.05.2024 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q1 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q1 2025-Kennzahlen am 08.05.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 5,50 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

