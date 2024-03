Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagnachmittag im Plus

Brenntag SE im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt wies die Brenntag SE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,6 Prozent auf 79,70 EUR nach oben.

Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 15:52 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 79,70 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 80,00 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 79,86 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Brenntag SE-Aktien beläuft sich auf 62.492 Stück.

Bei 87,12 EUR markierte der Titel am 01.03.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 8,52 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,79 Prozent.

Nach 2,00 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,98 EUR je Brenntag SE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 85,32 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Brenntag SE veröffentlichte am 07.03.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,92 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,67 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 16,72 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3.943,10 EUR im Vergleich zu 4.734,50 EUR im Vorjahresquartal.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Brenntag SE am 14.05.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q1 2025 erwarten Experten am 08.05.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 5,50 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

