Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Vormittag ins Minus

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 1,0 Prozent auf 65,14 EUR nach. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 65,00 EUR. Bei 65,50 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 5.760 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Am 02.11.2021 markierte das Papier bei 85,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 23,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 14.07.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 58,48 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 11,39 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 92,25 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 10.08.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,86 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,87 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 5.061,20 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.470,10 EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 6,56 EUR je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Brenntag, Azelis & Co.: Chemie-Aktien stark nach JPMorgan-Empfehlung

Brenntag-Aktie im Blick: Brenntags Geschäfte werden ordentlich angetrieben

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag