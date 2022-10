Brenntag SE Aktie News: Anleger trennen sich am Freitagnachmittag vermehrt von Brenntag SE

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 04:22 Uhr um 0,3 Prozent auf 59,20 EUR nach. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 57,82 EUR nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 58,72 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 330.210 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (85,40 EUR) erklomm das Papier am 02.11.2021. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 30,68 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 53,58 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 10,49 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 86,50 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 10.08.2022. In Sachen EPS wurden 1,86 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 0,87 EUR je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 45,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5.061,20 EUR, während im Vorjahreszeitraum 3.470,10 EUR ausgewiesen worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.11.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2023-Bilanz auf den 08.11.2023.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2022 auf 6,44 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

So schätzen die Analysten die Brenntag SE-Aktie im September 2022 ein

Ein Jahr DAX 40: So haben die DAX-Aufsteiger performt

Brenntag, Azelis & Co.: Chemie-Aktien stark nach JPMorgan-Empfehlung

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag SE Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag SE

Bildquellen: Brenntag