Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Die Aktie von Brenntag SE zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 82,22 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:53 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 82,22 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 82,58 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 81,84 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 71.237 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 82,58 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.12.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,44 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.12.2022 bei 58,22 EUR. Mit Abgaben von 29,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 83,99 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,60 EUR je Aktie vermeldet. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 4.088,30 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 5.100,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Am 07.03.2024 werden die Q4 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 05.03.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX schwächelt

Minuszeichen in Frankfurt: DAX nachmittags im Minus

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor einem Jahr eingefahren