Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Donnerstagvormittag nahe Vortagesschluss

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 81,90 EUR.

Bei der Brenntag SE-Aktie ließ sich um 09:06 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 81,90 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 81,94 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 81,78 EUR. Bei 81,84 EUR eröffnete der Anteilsschein. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 6.690 Aktien.

Bei 82,28 EUR markierte der Titel am 20.12.2023 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,46 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 22.12.2022 Kursverluste bis auf 58,22 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 28,91 Prozent würde die Brenntag SE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,99 EUR.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,85 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR im Vergleich zu 5.100,50 EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Brenntag SE-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

