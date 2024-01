Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagnachmittag gesucht

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 80,62 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,5 Prozent auf 80,62 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 80,96 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 80,68 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 110.100 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Bei 84,18 EUR markierte der Titel am 02.01.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,42 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 65,02 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 19,35 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,99 EUR an.

Am 09.11.2023 hat Brenntag SE die Kennzahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,18 EUR, nach 1,60 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.088,30 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5.100,50 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 07.03.2024 erwartet. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2023 liegen bei durchschnittlich 5,30 EUR je Brenntag SE-Aktie.

