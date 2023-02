Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochnachmittag mit Abschlägen

Um 04:07 Uhr rutschte die Brenntag SE-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,3 Prozent auf 72,08 EUR ab. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 70,60 EUR. Bei 72,48 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 309.917 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,22 EUR erreichte der Titel am 23.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 6,66 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 13.10.2022 auf bis zu 53,58 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 34,53 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Brenntag SE-Aktie bei 85,39 EUR.

Am 09.11.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,60 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 36,44 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5.100,50 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 3.738,20 EUR in den Büchern gestanden.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 präsentieren. Am 06.03.2024 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,44 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Brenntag-Aktie wenig bewegt: Brenntag verbindet Zinskonditionen bei neuer Kreditfazilität mit ESG-Zielen

Brenntag-Aktie höher: Aktivistischer Investor fordert von Brenntag wohl Abspaltung der Spezialchemie

Brenntag-Aktie mit Gewinnen: Brenntag schließt Partnerschaft für mehr Transparenz in der Lieferkette

Bildquellen: Brenntag