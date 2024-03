Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE büßt am Vormittag ein

Brenntag SE im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 79,60 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:05 Uhr um 0,3 Prozent auf 79,60 EUR nach. Die Brenntag SE-Aktie gab in der Spitze bis auf 79,50 EUR nach. Mit einem Wert von 79,78 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 1.858 Brenntag SE-Aktien gehandelt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 01.03.2024 bei 87,12 EUR. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 8,63 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 66,32 EUR am 05.08.2023. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 20,02 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,98 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,32 EUR.

Am 07.03.2024 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2023 endete. Das EPS belief sich auf 0,92 EUR gegenüber 0,67 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Brenntag SE hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 3.943,10 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 16,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4.734,50 EUR erwirtschaftet worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.05.2024 erfolgen. Experten kalkulieren am 08.05.2025 mit der Veröffentlichung der Q1 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2024 5,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

