Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag mit Verlusten

Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX am Nachmittag im Minus

LUS-DAX aktuell: So steht der LUS-DAX am Montagmittag

SPI-Wert DKSH-Aktie: So viel hätte eine Investition in DKSH von vor 10 Jahren gekostet

SPI-Handel aktuell: So performt der SPI am Nachmittag

DKSH Performance Materials Expands its Life Science Business in Malaysia by Acquiring Elite Organic Sdn. Bhd.

Zacks Industry Outlook Highlights PPG Industries, Daqo New Energy, Hawkins and American Vanguard

Heute im Fokus

Daimler Truck erzielt Fortschritt beim schnellen Laden von E-Lkw. Hacker-Angriff legt Laborkette SYNLAB in Italien lahm. Knorr-Bremse: Übernahme von Alstoms Bahnsignaltechnikgeschäft in Nordamerika. Taurus-Debatte: Airbus-Defence-Chef hat Verständnis für Scholz. BASF: Kein Problem mit Künstlicher Intelligenz in Bewerbungsunterlagen. Microsoft plant internationale Partnerkonferenz in Bonn.