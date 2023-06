Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit Einbußen

Aktien in diesem Artikel Brenntag 69,96 EUR

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:46 Uhr um 0,3 Prozent auf 70,40 EUR nach. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 69,78 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 70,02 EUR. Zuletzt wechselten 67.052 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.05.2023 bei 77,60 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 10,23 Prozent wieder erreichen. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 23,89 Prozent Luft nach unten.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 87,36 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 10.05.2023. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, nach 1,61 EUR im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 4.527,10 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 0,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 4.533,10 EUR umgesetzt worden waren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 vorlegen. Mit der Vorlage der Q2 2024-Bilanz von Brenntag SE rechnen Experten am 07.08.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,46 EUR je Aktie aus.

