Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE verbilligt sich am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 75,66 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie musste um 09:06 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 75,66 EUR abwärts. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 75,42 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 75,72 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 4.083 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Gewinne von 2,96 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 14.10.2022 bei 53,58 EUR. Mit Abgaben von 29,18 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 84,31 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE veröffentlichte am 09.08.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,23 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,86 EUR je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 4.256,60 EUR in den Büchern – ein Minus von 15,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.061,20 EUR erwirtschaftet hatte.

Voraussichtlich am 09.11.2023 dürfte Brenntag SE Anlegern einen Blick in die Q3 2023-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,24 EUR je Aktie aus.

