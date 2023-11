Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochmittag mit Aufschlag

So entwickelt sich Brenntag SE

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 76,86 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 11:41 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 76,86 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 77,14 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 76,92 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 21.076 Brenntag SE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 1,35 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 16.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 54,94 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,52 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 83,50 EUR je Brenntag SE-Aktie an.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,18 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4.088,30 EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 19,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 05.03.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Brenntag SE-Aktie in Höhe von 5,29 EUR im Jahr 2023 aus.

