Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag in Grün

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 76,92 EUR.

Die Aktie legte um 09:05 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 76,92 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 77,14 EUR aus. Bei 76,92 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 5.230 Brenntag SE-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 77,90 EUR. Dieser Kurs wurde am 20.09.2023 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 16.12.2022 Kursverluste bis auf 54,94 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 28,58 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Brenntag SE-Aktie bei 83,50 EUR.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,60 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umgesetzt.

Die kommende Q4 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 07.03.2024 veröffentlicht. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 05.03.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Brenntag SE im Jahr 2023 5,29 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

