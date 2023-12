Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagvormittag mit Kursplus

Kurs der Brenntag SE

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Freitagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Brenntag SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 82,62 EUR.

Um 09:06 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 0,2 Prozent auf 82,62 EUR zu. In der Spitze legte die Brenntag SE-Aktie bis auf 82,62 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 82,34 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 5.194 Brenntag SE-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 22.12.2023 bei 82,62 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Brenntag SE-Aktie. Am 22.12.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 58,22 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 29,53 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 83,99 EUR.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,18 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 19,85 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel waren 5.100,50 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2023 dürfte Brenntag SE am 07.03.2024 vorlegen. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 5,30 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich fester

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Donnerstagshandel in der Verlustzone

Brenntag-Aktie höher: Brenntag übernimmt Solventis Group