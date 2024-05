Brenntag SE Aktie News: Anleger schicken Brenntag SE am Donnerstagvormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,3 Prozent auf 67,98 EUR.

Die Aktie legte um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 67,98 EUR zu. Die Brenntag SE-Aktie zog in der Spitze bis auf 68,10 EUR an. Bei 68,00 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.456 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 87,12 EUR erreichte der Titel am 01.03.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,16 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 05.08.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 66,32 EUR. Abschläge von 2,44 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 2,10 EUR an Brenntag SE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,15 EUR. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 83,71 EUR.

Am 14.05.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS wurde auf 0,98 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 1,40 EUR je Aktie verdient. Auf der Umsatzseite hat Brenntag SE im vergangenen Quartal 4,00 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 11,59 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Brenntag SE 4,53 Mrd. EUR umsetzen können.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 13.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 06.08.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,32 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

