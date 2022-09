Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Freitagmittag tiefer

Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 12:04 Uhr 2,6 Prozent auf 62,50 EUR. Im Tief verlor die Brenntag SE-Aktie bis auf 62,38 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,20 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 135.801 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Bei 85,40 EUR markierte der Titel am 02.11.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gewinne von 26,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 58,48 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 6,87 Prozent könnte die Brenntag SE-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Brenntag SE-Aktie wird bei 92,25 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 10.08.2022 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,86 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,87 EUR erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 5.061,20 EUR – ein Plus von 45,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 3.470,10 EUR erwirtschaftet hatte.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2022 voraussichtlich am 09.11.2022 präsentieren. Am 08.11.2023 wird Brenntag SE schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2023 präsentieren.

Der Gewinn 2022 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 6,56 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

