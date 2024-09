So bewegt sich Brenntag SE

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittag gestärkt

23.09.24 12:04 Uhr

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 61,70 EUR.

Wer­bung

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:47 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Brenntag SE-Aktie bisher bei 62,34 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 61,68 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 41.502 Brenntag SE-Aktien. Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 41,20 Prozent. Am 20.09.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 61,48 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 0,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs. Nach 2,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 2,12 EUR je Brenntag SE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 78,70 EUR je Brenntag SE-Aktie an. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Brenntag SE am 13.08.2024. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,03 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,23 EUR je Aktie gewesen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 1,89 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 4,18 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,26 Mrd. EUR in den Büchern gestanden. Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.11.2024 gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 05.11.2025. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 4,65 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie Börse Frankfurt: DAX fällt letztendlich Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX liegt letztendlich im Minus DAX aktuell: So performt der DAX aktuell

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Brenntag