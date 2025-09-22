Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Aufschlag

Blick auf Brenntag SE-Kurs

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 50,42 EUR.

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 50,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.894 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

