DAX23.647 +0,5%ESt505.467 +0,5%Top 10 Crypto15,66 -0,3%Dow46.382 +0,1%Nas22.789 +0,7%Bitcoin95.983 +0,5%Euro1,1794 ±-0,0%Öl66,54 ±-0,0%Gold3.757 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Volkswagen (VW) vz. 766403 RENK RENK73 Porsche vz. PAG911 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 Plug Power A1JA81 BYD A0M4W9 Apple 865985 Novo Nordisk A3EU6F D-Wave Quantum A3DSV9 Porsche Automobil PAH003 HENSOLDT HAG000 BASF BASF11
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf Powell-Rede: DAX fester -- Asiens Börsen schwächer -- Goldpreis nach Vortagesrekord stabil -- Rüstungsaktien, NVIDIA, Plug Power im Fokus
Top News
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Dienstagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie Milliardendeal mit OpenAI: Analysten erwarten weitere Rekorde für die NVIDIA-Aktie
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Blick auf Brenntag SE-Kurs

Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Aufschlag

23.09.25 09:26 Uhr
Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag mit Aufschlag

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,4 Prozent auf 50,42 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Brenntag SE
50,14 EUR -0,32 EUR -0,63%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Brenntag SE legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 50,42 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Brenntag SE-Aktie bei 50,58 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 50,46 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 3.894 Brenntag SE-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (68,72 EUR) erklomm das Papier am 06.03.2025. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 36,30 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 49,71 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 1,43 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Brenntag SE seine Aktionäre 2024 mit 2,10 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 1,99 EUR je Aktie ausschütten. Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 60,81 EUR.

Am 13.08.2025 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,30 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,03 EUR je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,35 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,87 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,18 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2025 dürfte Brenntag SE am 12.11.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 11.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2026-Bilanz von Brenntag SE.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2025 3,65 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Wert Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Brenntag SE von vor 10 Jahren eingefahren

Brenntag SE-Analyse: UBS AG vergibt Neutral an Brenntag SE-Aktie

Brenntag: Keine technische Unterstützung in Sicht

Ausgewählte Hebelprodukte auf Brenntag

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brenntag

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Brenntag

Nachrichten zu Brenntag SE

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Brenntag SE

DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
09.09.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
19.08.2025Brenntag SE BuyWarburg Research
13.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
04.08.2025Brenntag SE AddBaader Bank
21.07.2025Brenntag SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
15.09.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
20.08.2025Brenntag SE HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.2025Brenntag SE HoldDeutsche Bank AG
13.08.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
21.07.2025Brenntag SE NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.08.2025Brenntag SE VerkaufenDZ BANK
18.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderperformJefferies & Company Inc.
13.08.2025Brenntag SE UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brenntag SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen