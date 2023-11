Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Vormittag stärker

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Die Aktionäre schickten das Papier von Brenntag SE nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,1 Prozent auf 77,34 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Brenntag SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:04 Uhr 0,1 Prozent im Plus bei 77,34 EUR. In der Spitze gewann die Brenntag SE-Aktie bis auf 77,34 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 77,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.170 Brenntag SE-Aktien.

Am 20.09.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,90 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 0,72 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 54,94 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (16.12.2022). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 28,96 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,50 EUR für die Brenntag SE-Aktie.

Am 09.11.2023 lud Brenntag SE zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2023 endete. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,18 EUR gegenüber 1,60 EUR im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 19,85 Prozent auf 4.088,30 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Brenntag SE 5.100,50 EUR umgesetzt.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q4 2023 wird am 07.03.2024 erwartet. Experten erwarten die Q4 2024-Kennzahlen am 05.03.2025.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 5,29 EUR je Brenntag SE-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

DAX 40-Titel Brenntag SE-Aktie: So viel hätte eine Investition in Brenntag SE von vor einem Jahr abgeworfen

DAX 40-Papier Brenntag SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Brenntag SE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen

Handel in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsende mit Gewinnen