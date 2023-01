Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Dienstagnachmittag mit Aufschlag

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 04:22 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 67,90 EUR. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 68,42 EUR zu. Den Handelstag beging das Papier bei 68,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 125.506 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 79,28 EUR erreichte der Titel am 17.02.2022 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,35 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 26,73 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Brenntag SE-Aktie im Durchschnitt mit 86,81 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Brenntag SE am 09.11.2022 vor. Das EPS wurde auf 1,60 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,02 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 5.100,50 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden waren, um 36,44 Prozent gesteigert.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2022 voraussichtlich am 08.03.2023 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2023-Bilanz auf den 06.03.2024.

Den erwarteten Gewinn je Brenntag SE-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 6,56 EUR fest.

