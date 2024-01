Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Nachmittag in Rot

Aktie im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Brenntag SE-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,1 Prozent auf 79,34 EUR ab.

Die Brenntag SE-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 79,34 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Brenntag SE-Aktie bis auf 78,26 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 79,82 EUR. Bisher wurden via XETRA 221.997 Brenntag SE-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 02.01.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 84,18 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Brenntag SE-Aktie derzeit noch 6,10 Prozent Luft nach oben. Am 20.03.2023 gab der Anteilsschein bis auf 65,02 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,05 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,99 EUR an.

Brenntag SE gewährte am 09.11.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2023 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,60 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 4.088,30 EUR in den Büchern – ein Minus von 19,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Brenntag SE 5.100,50 EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.03.2024 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2024-Bilanz auf den 05.03.2025.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,30 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Brenntag SE-Aktie

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX zum Ende des Dienstagshandels in Rot

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX beendet den Dienstagshandel in der Verlustzone

Brenntag SE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die Brenntag SE-Aktie