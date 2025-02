Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Montagmittag stärker

Notierung im Fokus

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere zuletzt 0,8 Prozent.

Um 11:47 Uhr stieg die Brenntag SE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 64,28 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Brenntag SE-Aktie sogar auf 64,80 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 64,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 42.274 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR an. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 35,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 15.01.2025 Kursverluste bis auf 54,20 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Brenntag SE-Aktie liegt somit 18,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,07 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 76,29 EUR an.

Brenntag SE ließ sich am 12.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,82 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Brenntag SE mit einem Umsatz von insgesamt 4,07 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,09 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,48 Prozent verringert.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Brenntag SE wird am 12.03.2025 gerechnet. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Brenntag SE rechnen Experten am 11.03.2026.

Experten gehen davon aus, dass Brenntag SE im Jahr 2024 4,58 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

