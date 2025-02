Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE tendiert am Nachmittag schwächer

Kursverlauf

Die Aktie von Brenntag SE gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Brenntag SE-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 63,62 EUR.

Die Brenntag SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:51 Uhr mit Abschlägen von 0,3 Prozent bei 63,62 EUR. Die Abwärtsbewegung der Brenntag SE-Aktie ging bis auf 63,38 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 64,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 71.492 Brenntag SE-Aktien.

Bei einem Wert von 87,12 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (01.03.2024). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 36,94 Prozent zulegen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 54,20 EUR. Dieser Wert wurde am 15.01.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 14,81 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 2,07 EUR. Im Vorjahr erhielten Brenntag SE-Aktionäre 2,10 EUR je Wertpapier. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 76,29 EUR aus.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Brenntag SE am 12.11.2024. In Sachen EPS wurden 0,82 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Brenntag SE 1,18 EUR je Aktie eingenommen. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 0,48 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 4,09 Mrd. EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 4,07 Mrd. EUR.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 12.03.2025 erwartet. Experten kalkulieren am 11.03.2026 mit der Veröffentlichung der Q4 2025-Bilanz von Brenntag SE.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 4,58 EUR in den Büchern stehen haben wird.

