Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE reagiert am Montagvormittag positiv

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 64,52 EUR zu.

Um 09:06 Uhr konnte die Aktie von Brenntag SE zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,2 Prozent auf 64,52 EUR. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 64,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke stand der Titel bei 64,80 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 12.357 Brenntag SE-Aktien.

Am 01.03.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 87,12 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Brenntag SE-Aktie 35,03 Prozent zulegen. Am 15.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 54,20 EUR. Abschläge von 16,00 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 2,07 EUR. Im Vorjahr hatte Brenntag SE 2,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 76,29 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Am 12.11.2024 äußerte sich Brenntag SE zu den Kennzahlen des am 30.09.2024 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,82 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,18 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4,07 Mrd. EUR – eine Minderung von 0,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 4,09 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 12.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 11.03.2026 dürfte Brenntag SE die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 4,58 EUR je Brenntag SE-Aktie.

