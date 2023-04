Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE gewinnt am Mittag an Boden

Aktien in diesem Artikel Brenntag 73,30 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Brenntag SE-Papiere um 11:47 Uhr 1,1 Prozent. Die Brenntag SE-Aktie legte bis auf 74,36 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 73,70 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Brenntag SE-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 77.303 Stück gehandelt.

Am 23.04.2022 markierte das Papier bei 75,76 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 1,85 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 14.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 53,58 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 38,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 87,50 EUR.

Am 08.03.2023 hat Brenntag SE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,67 EUR gegenüber 1,02 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz lag bei 4.734,50 EUR – das entspricht einem Zuwachs von 26,65 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 3.738,20 EUR erwirtschaftet worden.

Die Brenntag SE-Bilanz für Q1 2023 wird am 10.05.2023 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Für das Jahr 2023 gehen Analysten von einem Brenntag SE-Gewinn in Höhe von 5,43 EUR je Aktie aus.

