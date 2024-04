Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Mittwochnachmittag fester

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Brenntag SE. Zuletzt ging es für das Brenntag SE-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,0 Prozent auf 76,22 EUR.

Um 15:52 Uhr sprang die Brenntag SE-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 76,22 EUR zu. Der Kurs der Brenntag SE-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 76,86 EUR zu. Bei 75,36 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 180.053 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 01.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 87,12 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Brenntag SE-Aktie mit einem Kursplus von 14,30 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 05.08.2023 bei 66,32 EUR. Mit Abgaben von 12,99 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 2,10 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 2,15 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 85,38 EUR.

Am 07.03.2024 legte Brenntag SE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2023 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,92 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 16,72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 3,94 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 4,73 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q1 2024-Finanzergebnisse wird am 14.05.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz am 08.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Brenntag SE einen Gewinn von 5,45 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

