Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Brenntag SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:47 Uhr um 0,9 Prozent auf 74,08 EUR nach. Bei 73,86 EUR markierte die Brenntag SE-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 74,76 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 104.325 Brenntag SE-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 77,60 EUR erreichte der Titel am 11.05.2023 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 4,54 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 53,58 EUR. Dieser Wert wurde am 14.10.2022 erreicht. Derzeit notiert die Brenntag SE-Aktie damit 38,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 88,94 EUR je Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 10.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Brenntag SE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,40 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,61 EUR je Aktie gewesen. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,13 Prozent auf 4.527,10 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 4.533,10 EUR gelegen.

Am 09.08.2023 werden die Q2 2023-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Brenntag SE-Anleger Experten zufolge am 07.08.2024 werfen.

Beim Gewinn 2023 gehen Experten vorab davon aus, dass Brenntag SE ein EPS in Höhe von 5,44 EUR in den Büchern stehen haben wird.

