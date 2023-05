Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE am Mittwochvormittag im Minus

Aktien in diesem Artikel Brenntag 74,00 EUR

Die Brenntag SE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr um 0,9 Prozent auf 74,12 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Brenntag SE-Aktie bei 73,90 EUR. Bei 74,76 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 30.657 Brenntag SE-Aktien umgesetzt.

Am 11.05.2023 erreichte der Anteilsschein mit 77,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,70 Prozent über dem aktuellen Kurs der Brenntag SE-Aktie. Am 14.10.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 53,58 EUR ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,71 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 88,28 EUR.

Am 10.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,40 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Brenntag SE ein EPS von 1,61 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Brenntag SE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,13 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 4.527,10 EUR im Vergleich zu 4.533,10 EUR im Vorjahresquartal.

Brenntag SE dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2023 voraussichtlich am 09.08.2023 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2024-Bilanz auf den 07.08.2024.

In der Brenntag SE-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 5,44 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

