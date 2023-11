Brenntag SE Aktie News: Brenntag SE zeigt sich am Nachmittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Brenntag SE. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,4 Prozent auf 77,88 EUR zu.

Die Brenntag SE-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 77,88 EUR. Die Brenntag SE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 77,94 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 77,66 EUR. Der Tagesumsatz der Brenntag SE-Aktie belief sich zuletzt auf 49.069 Aktien.

Am 24.11.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 77,94 EUR an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 0,08 Prozent. Am 16.12.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 54,94 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Brenntag SE-Aktie ist somit 29,46 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 83,50 EUR für die Brenntag SE-Aktie aus.

Brenntag SE ließ sich am 09.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,60 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 4.088,30 EUR – eine Minderung von 19,85 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 5.100,50 EUR eingefahren.

Brenntag SE wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 07.03.2024 vorlegen. Schätzungsweise am 05.03.2025 dürfte Brenntag SE die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2023 5,29 EUR je Aktie in den Brenntag SE-Büchern.

